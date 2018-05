Efter sag om sexvideo: Nu skal lærere og pædagoger vide mere om sociale medier

IBC og UC Syd har oprettet et kursus i bedre forståelse af de sociale medier for lærere og pædagoger

- Mange unge har helt styr på de sociale mediers tekniske del, og de er hurtige til at bruge medierne. Men de har slet ikke styr på etikken og færdselsreglerne, og de har intet overblik over, hvor alvorlige konsekvenser, det kan få, hvis man optager noget ulovligt eller deler noget, man ikke må dele, siger lektor på UC SYD Forskning, Hildegunn Juulsgaard Johannesen, i en pressemeddelelse.

Kolding: Det er bl.a. med baggrund i en meget omtalt sag, hvor flere end 1000 unge er blevet sigtet efter en paragraf om distribution af børneporno, fordi de har delt en sexvideo på de sociale medier, at IBC og UC Syd nu tilbyder lærere og pædagoger et kursus i at navigere på de sociale medier.

Etik og teknik

Kurset er relevant for undervisningen på tværs af fag og i fagene dansk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag, og det vil ligeledes være relevant for det tværgående tema IT i undervisningen. UC Syd står for etikken og det pædagogiske, mens IBC tager sig af den tekniske del. Flere sociale medier er direkte henvendt til børn, og når voksne ikke selv bruger dem, kender de ikke til universet. - Sociale medier har stor betydning for vores børns hverdag, men mange af os ved ikke, hvad vores børn foretager sig på Instagram og Snapchat, siger Mads Gorm Larsen, Uddannelseschef, IBC Kurser og Konsulenthuset.

Kurset klæder de voksne på til at forstå, hvad der foregår, så de har en reel mulighed for at være på omgangshøjde. Kurset indeholder både strategier til at håndtere og udvikle elevernes digitale trivsel og læring og konkrete værktøjer til at styrke og aktivere børn og unges adfærd, kritiske sans og etiske refleksion, når de er online.