Efter påsat brand på forsorgshjem: Nu er genopbygningen i gang

En påsat brand på Forsorgshjemmet Overmarksgården i juni sidste år ødelagde 18 værelser og to opholdsstuer. Tirsdag blev det fejret, at genopbygningen af sydfløjen i den gamle bygning fra 1917, er kommet godt i gang.

Kolding: Overmarksgården var vært med pulled pork for beboere, inviterede lokalpolitikere og ikke mindst håndværkerne tirsdag middag. Anledningen var et slags rejsegilde for håndværkerne, der den 8. januar startede arbejdet med at genopbygge og restaurere de 18 værelser og to opholdsstuer, der udbrændte eller blev vandskadet ved en påsat brand på forsorgshjemmet i juni sidste år.

- Over 100 års historie ændrede sig ved branden. Ventetiden har været lang, men i dag fejrer vi, at genopbygningen er godt i gang, sagde Hanne Dam, næstformand i socialudvalget, blandt andet i sin tale.

Og ventetiden har været sej, fortæller afdelingsleder på Overmarksgården, Janni Erikke Pallesen.

- Vi har måttet afvise mange borgere efter branden sidste sommer. Vi fik seks ekstra pladser med en opstillet pavillion, men vi har stadig manglet tolv værelser. Grunden til, at det har taget lang tid at få håndværkerne i sving har været, at den vandskadede etage først skulle udtørre. Og så har forhandlingerne og udbuddet på opgaven trukket ud.

Efter planen står de 18 værelser klar til august. Så kan hjemløse borgere se frem til mere moderne værelser med blandt andet bedre lydisolering.