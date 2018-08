Efter overvældende interesse: Nu begynder talentudviklere på skolerne

150 mennesker til seks stillinger. Der var massiv interesse for at blive talentudvikler på skolerne i Kolding. Talentudviklerne har første skoledag mandag.

- Jeg er sikker på, at de kan være med til at tage hånd om de unge, der er på vej til at blive skoletrætte - og som er på vej til helt at drosle ud af skolen. I dag er der for mange, som er røget helt ud, siger Poul Erik Jensen.

Men begejstringen skal tilbage, og derfor har Kolding Kommune ansat seks såkaldte talentudviklere. Og mens eleverne ikke lige frem står i kø for at tage plads foran tavlen, var tilfældet et helt andet, da stillingerne som talentudvikler blev slået op.

Kolding: Snart ringer det ind til et nyt skoleår igen. Udsigten til at skulle tilbage på skolebænken vækker dog ikke lige stor begejstring hos alle. For skoletrætte unge klinger sommer, sol og ferie bare mere behageligt i ørerne end dansk, tysk og matematik.

Fra 8. klasse screenes de unge, som kan være i risiko for at få udfordringer med at tage en uddannelse eller blive selvforsørgende.De unge og deres forældre får et tilbud om at deltage i forløbet. Den unge vil blive koblet med en personlig "talentspejder", der sammen med den unge og familien skal finde ud af, hvordan den unge kan få udviklet sine talenter. Målet er at gøre de unge selvhjulpne og selvforsørgende. Talentspejderne skal fungere som coach, støtteperson og kontaktperson for den unge. Talentspejderen skal hjælpe den unge med at få adgang til forvaltningernes eksisterende indsatser og alternativer.

Trend skal ændres

Ifølge udvalgsformanden ender de unge, der er røget ud af systemet, med at blive hængende hjemme ved mors kødgryder. Desuden er motivationen for at komme i gang igen i bund, da venner står i samme situation.

- Og pludselig er det ene år gået efter det andet, og de er alle uden arbejde og uden uddannelse. De fleste af dem forsørges af kontanthjælp, siger Poul Erik Jensen.

- Den trend skal vi have ændret. Og det kan talentspejderne gøre ved en effektiv indsats i folkeskolen, hvor man kan spotte de unge, som er ved at gå død i den i skolen. Talentspejderne skal være på bølgelængde med de unge - og fungere som en kammerat for dem, som man også kan snakke med om aftenen eller i weekenden eller på andre af døgnets timer, siger han.

Håbet er, at man er i stand til at finde en slags læreplads til den skoletrætte unge.

- Det kan blive en bedre løsning at sende en skoletræt dreng i 8. klasse af sted til et autoværksted, hvor han kan få job som fejedreng, for måske senere at få en lærlingekontrakt, og slutteligt vil han få et svendebrev og have fast arbejde, siger Poul Erik Jensen.