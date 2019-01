Efter oversvømmelsen ved Moshuse: Naboer ånder lettet op

Da vandet var trukket tilbage, og dagslyset kom igen, var det tid for beboerne ved Moshuse at komme ud for at se til deres fritidshuse, som under oversvømmelsen lå helt badet i vand.

Da oversvømmelsen ramte Binderup Bugt i 2017, var skaderne så omfattende, at Lone Thaysen måtte udskifte familiens fritidshus ved Moshuse. Også denne gang var hele området fuldstændig dækket af vand, og torsdag formiddag var hun ude for at vurdere resultatet. På træværket rundt om huset ses tydeligt, hvor højt vandet har stået. Her har vandet efterladt en tynd aftegning af marehalm, tang og grenrester.

Oversvømmelserne 2.januar 2019 blev noget voldsommere, end prognoserne i første omgang havde forudset. Da vandet kl. 16 nåede sit maksimum, var vandstanden 1,59 m over det normale daglige niveau. På forhånd var der lagt tusindvis af sandsække ud langs de sårbare områder - især Kolding Havn, Kolding midtby langs åen, Gl. Strandvej/Fjordvej og i sommerhusområderne. Herudover blev der opstillet containere med sand, hvor borgere og virksomheder selv kunne hente sandsække. I alt er der brugt ca. 3.500 sandsække for at holde vandet stangen. Borgere/virksomheder, som har hentet sandsække, er velkommen til at beholde dem. Husejere i de berørte områder opfordres til at tjekke, om der er sket vandskader.

Da familien opførte sit nye fritidshus, var det blandt andet med fuld sokkel, så vandet ikke længere kan trænge ind under huset. Desuden var Lone Thaysen i forvejen kørt forbi kommunens container med sand, som stod placeret ved Bjert Strand. Her havde hun fyldt nogle grønne sandsække, som torsdag formiddag stadig lå i beskyttende bunker omkring dørene til fritidshuset.

Det sker nogle gange om året, at vandet stiger, så markerne bag moshuse er dækket af vand. - Så er det lige som at stå på en færge og kigge ud over rællingen, fortæller Lone Thaysen. Foto: Søren Gylling

Man kan ikke gøre mere

Et par huse længere henne går Rie Burchardt. Hun har ikke malet det sorte træværk siden oversvømmelsen i 2017, så her kan man se, at vandet dengang stod 12-13 centimeter højere end i onsdags.

- Så umiddelbart er jeg lettet, for i 2017 var jeg nødt til at skifte hele underdelen af huset, der var ødelagt af vand. Det tog virkelig lang tid at få ordnet, fortæller hun.

Men lettelsen er dog blandet med en lille usikkerhed. For når man kigger ind under hendes fritidshus, så kan man se, at vandet har været oppe at ramme undersiden af huset, der ellers ligger hævet i terrænet. Undersiden er stadig våd, og der hænger tang hist og her. Men om det er nok til at ødelægge isoleringen lige som sidst, må de tekniske undersøgelser vise.

- Jeg var herude, inden vandet kom, for at stable mine møbler oven på hinanden og prøve at sikre huset, og så kunne jeg lige så godt køre hjem igen, for man kan ikke gøre andet - og så ellers håbe på det bedste, fortæller Rie Burchardt.