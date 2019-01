Efter oversvømmelse: Sommerhusområder står under vand

Grethe Riis (til højre) sender en tak til gode naboer for at have ligget sandsække ud foran hendes sommerhus i løbet af formiddagen. Foto: Søren Gylling

Grethe Riis, der ejer et sommerhus på Binderup Strand, risikerer at skulle have nyt gulv og køkken for anden gang på to år som konsekvens af onsdagens oversvømmelse.

Kolding: En pige kommer plaskende gennem en stor vandpyt på Binderup Strand. Vandet har bevæget sig langt op på grusvejen, og mens de voksne nok synes, at oversvømmelsen er godt og grundig træls, så ser den lille pige ud til at more sig. Mindre morsomt har Grethe Riis det. Hun ejer et sommerhus, der ligger tæt ved vandet, og som under oversvømmelsen for to år siden også stod under vand. - Dengang skulle vi have nyt køkken, nyt gulv, nyt alt. Vi frygter det samme sker nu, men vi må se, hvor fugtigt det hele er, når det hele bliver gjort op, siger Grethe Riis. - Vi håber, forsikringen dækker, men vi ved endnu ikke, hvilken forsikring det kommer til at høre under. Det vil vise sig, siger hun. Få kilometer derfra var også sommerhusområdet ved Moshuse hårdt ramt af oversvømmelse. - Det kan godt være, at sommerhusområderne i antal virker som mange. Men hvis vi taler kroner og ører, kan det godt være, at det er virksomhederne omkring Jens Holms Vej, der er hårdest ramt. For to år siden blev for eksempel Svane hårdt ramt af gødning, siger Lars Svoger, kommunikationschef ved Kolding Kommune.

Foto: Foto: Søren Gylling Sommerhusområde er oversvømmet ved Kolding.Foto: Søren Gylling

Rammer forskelligt Da der var oversvømmelse i starten af januar 2017, var sommerhusene ved Binderup Stand også hårdt ramt. Det samme var sommerhusene ved Grønninghoved. Dengang gik Moshuse fri, men sådan gik det ikke onsdag. - Det er meget forskelligt fra gang til gang. For to år siden kom vandet meget fra vest, men denne gang kom det fra syd til nord. Det er svært for os at sige præcist, hvordan den rammer, men vi kan konstatere, at det rammer forskelligt, siger Lars Svoger. Kolding Kommune ved ikke, hvor mange der blev ramt af oversvømmelserne sidste gang, fortæller Lars Svoger. - Det der overblik har vi sjældent. Vi kan ikke se, hvor mange huse vandet er trængt ind i, selvom det ville være fint for os at vide. Men det kræver, at alle sommerhusejerne giver os besked. Derfor danner vi os i stedet overblik over, hvor meget vand der er, siger Lars Svoger.

