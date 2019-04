- Jeg glæder mig til bare at være gæst, når der er et arrangement. Efter en Grøn Koncert går der otte timer mere, før man har fri, og man har allerede været på arbejde siden morgenstunden for at være klar til, at gæstene dukker op om eftermiddagen. Lise Jelsbak har haft ansvaret for de store musikarrangementer i Kolding siden 2013 - og Sommer ved Søen allerede året før. Arkivfoto: H.C. Gabelgaard