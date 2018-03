Efter nyt udspil: Massiv kritik af Venstre i Kolding

Efter sit forslag om at samle alle Koldings 10. klasser på IBC og Hansenberg skyder politikere fra samtlige andre partier i byrådet med skarpt mod Venstre og beskylder partiet, der har absolut flertal i byrådet, for at tromle og kortslutte den politiske proces.

De peger på, at V burde have ventet med at lægge sit forslag frem, indtil man i børne- og uddannelsesudvalget var gået i gang med diskutere, hvordan 10. klasserne skal skrues sammen.

Kritikerne mener, at det kortslutter det politiske arbejde, når alle partier i byrådet for kun måneder siden i deres fælles konstitueringsaftale siden blev enige om, at fremtidens 10. klasse-tilbud er et af de emner, som børne- og uddannelsesudvalget skal se på i denne byrådsperiode.

Sådan lyder kritikken fra en bred stribe af politikere, efter at Merete Due Paarup (V) forleden lancerede et udspil, der vil samle alle 10. klasser på IBC og Hansenberg og lukke de eksisterende 10. klasser på Brændkjærskolen. 10. klasserne skal i stedet samles på IBC og Hansenberg.

Venstre vil med sit udspil om fremtidens 10. klasser have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse eller en merkantil uddannelse.I udspillet hedder det, at Venstre ønsker, at 10. klasserne fysisk er på ungdomsuddannelserne. Her skal de på et grundforløb snuse til de forskellige retninger, skolen har. Senere kommer et mere tonet forløb, hvor man kan arbejde mere med det, man brænder for. I dag har Kolding Kommune to 10. klasser på IBC og to på Hansenberg. Dertil kommer otte 10. klasser på Brændkjærskolen. To af disse klasser er erhvervsklasser.

Uerfarenhed

- Det er virkelig besynderligt, når vi har et konstitueringsdokument om, at vi skal se på, hvordan vi kan udvikle et spændende og relevant 10. klasse-tilbud. Hvis vi siger, at vi designer processer, så kommer man ikke bare med en færdig løsning. Nu er det anden gang på få uger, vi ser det, siger Jesper Elkjær (R) og henviser til, at V for nylig også lancerede et konkret udspil til, hvordan man i Kolding kan tilbyde mere privat pasning og forbedre samarbejdet med private institutioner.

Hele børnepasningsområdet og brugen af private tilbud skal også kigges efter i sømmene i denne byrådsperiode, er man for længst blevet enig om.

Kan det her ikke være en måde at speede arbejdet lidt op?

- Nej, for så laver man hovsa-politik og finder senere ud af, at det er et forkert tilbud, man har strikket sammen, siger Elkjær.

Socialdemokratiets gruppeformand Poul Erik Jensen har på visse områder sympati for indholdet af V's forslag, men kalder lanceringen for "bombastisk," og mener ikke at det er befordrende for et bredt samarbejde.

- Men det kan måske bero på en vis form for uerfarenhed om, hvordan man når det bredest mulige resultat. Hvorfor dog nøjes med 13 mandater i stedet for 25, siger Poul Erik Jensen og henviser til, at V med sine 13 medlemmer af byrådet har absolut flertal.