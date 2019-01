Efter ny ordning for konfirmander: Præster er godt tilfredse med ordningen

Præsterne i både Brændkjærkirken og Kristkirken er godt tilfredse med den nye konfirmationsordning. Den kan være med til at knytte folk tættere til den kirke, de ønsker at bruge.

Kolding: Det giver fin mening, at forældre til de konfirmander, der i fremtiden vil konfirmeres i et andet sogn, end der hvor deres skole ligger, eller de selv bor, skal løse sognebånd til den kirke, hvor konfirmationen skal foregå.

Det mener sognepræst i Brændkjærkirken, Ole Pihl, der i flere år har stået for konfirmationsforberedelsen af de elever fra Sdr. Vang Skole, der ønsker at blive konfirmeret i Brændkjærkirken. Siden 2014 er der hvert år blevet oprettet et særligt Sdr. Vang-hold her, og i år er der rekordmange, der har fravalgt Kristkirken for i stedet at blive konfirmeret i Brændkjærkirken.

Fra næste skoleår har biskoppen og provsten besluttet, at det ikke længere er nok for Sdr. Vang-konfirmanderne og deres forældre blot at lave en aftale med præsten i Brændkjærkirken om, at den unge kan blive konfirmeret der. Fra da gælder det, at forældrene skal løse sognebånd til Brændkjærkirken, hvis de hører til et andet sogn.

Provst Grete Wigh-Poulsen understreger, at ordningen gælder for konfirmander i alle sogne i Kolding Provsti.