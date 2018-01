Efter musikåret 2017: Godset overstiger alle forventninger

Kolding: Knap 21.000 betalende gæster gik til koncert på Godset i 2017. Og for alle de scener, som hører under Godset som regionalt spillested, ligger billetsalget på 25.295 styk.

Spørger man Christian Haugk, der er leder af Godset, så er det resultatet intet mindre end forrygende. Og den vurdering er der dækning for. For i aftalen med staten, der sender to millioner kroner til Godset som regionalt spillested, var det målet at nå et billetsalg på præcis 21.857 styk. Det mål er altså overgået med cirka 3500 solgte billetter.

- 2017 var første år i en helt ny aftale med staten, og derfor har det været spændende for os, om vi kunne leve op til alle målene i den nye kontrakt som regionalt spillested. Nu kan vi konstatere, at vi har nået målet og mere til, siger Christian Haugk.

Han tilføjer, at det er ganske vigtigt, at man år for år kan sætte flueben ved de mål, der er sat i kontrakten om at være regionalt spillested.

- Vi har ganske vist været udpeget som regionalt spillested siden 2008, men kontrakterne gælder for fire år ad gangen, og der er ingen automatik i, at de bliver fornyet. Derfor har vi også været spændte på, hvordan det første år med den nye kontrakt ville spænde af.