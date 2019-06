Efter massive protester: Politikere piller etage af byggeri ved fjorden

Omkring 200 protester mod A.P. Pensions planlagte byggeri har fået politikerne til at pille en etage af. Nu er lokalplanen for bebyggelsen endeligt vedtaget i en politisk lynaktion.

Kolding: Efter massive naboprotester mod A.P. Pensions planlagte byggeri med skøn fjordudsigt ved Skamlingvejen har Koldings politikere besluttet at pille en etage af en del af byggeriet, så det ikke må bygges i fire etagers højde, men kun tre.

Samtidig skal vinduerne i en del af bebyggelsen placeres så højt oppe, at man ikke indefra kan stå og kigge ud ad dem og genere naboerne med indbliksgener. Resten af byggeriet forbliver uændret som ønsket af A.P. Pension i to og fire etager på den stærkt skrånende grund lige øst for højhusene på Tvedvej.

Beslutningen er truffet på et fællesmøde mellem plan- bolig og miljøudvalget og økonomiudvalget og få timer senere godkendt af hele byrådet. Derfor foreligger der nu en endeligt vedtaget lokalplan for pensionsbyggeriet. Typisk går der flere uger imellem, at sager behandles i udvalgene, til de lander på byrådets dagsorden til endelig vedtagelse.

Formanden for plan-, bolig- og miljøudvalget, Birgitte Kragh (V), forklarer, at A.P. Pension er "meget optaget af" at komme i gang hurtigst muligt, og hun siger, at at hun er glad for, at der er fundet en løsning, som imødekommer indsigelserne fra næsten 200 beboere i højhusene på Tvedvej og villaerne på Vangen og Rosenholm. Deres protester har især handlet om, at de vil miste udsigt, herlighedsværdi og få indbliksgener fra den nye bebyggelse, som i fire etagers højde ville rage op i 14 meters højde.

- Nu står vi med et resultat, hvor vi har lyttet til indsigelserne, og samtidig har vi landet en aftale med A.P. Pension, som er med på den her løsning. Det er jeg glad for. Jeg ved godt, at mange af beboerne i området helst ville have bevaret det grønne område, der nu skal bygges på, men der er jo en byggeret, som A.P. Pension ejer, og der er tale om en god beliggenhed, som vi gerne vil åbne for boliger, siger hun.