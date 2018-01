Efter massiv snyd: Festarrangører sikrer sig mod fusk med mobile pay

Han vil ikke oplyse det nøjagtige beløb, man regner med, at der er snydt for, men "det er for mange tusinde kroner", siger han.

Siden har det nemlig vist sig, at der var en god grund til, at der ikke blev hevet et overskud hjem. En del af gæsterne ved festen snød nemlig, når de købte drikkevarer i baren.

Det er fjerde år i træk, Lunderskov Motionsboksning arrangerer en stor fest i Lunderskov Hallen.De første to år gav festerne hver et overskud i størrelsesordenen 50.000-70.000 kroner. Disse år var festerne bierfester. Sidste år var der 80'er-fest, mens temaet i år er 1980'erne og 1990'erne.

- Da kunne vi se, at der var noget helt galt i forhold til salget af øl. Jeg synes, det er drønirriterende. Og når man har brugt rigtig mange timer på at stable sådan en fest på benene, så kan man godt være ved at knibe en tåre over det, siger Thomas Gravesen.

Snyderiet blev først afsløret, da flere af de ambassadører, som op til festen i år hjælper med at sælge billetter, fra forskellig side hørte om, at der var blevet svindlet med kvitteringerne. Det fik sidste års arrangører til at tjekke regnskabet igennem igen.

Men det viste sig, at en del af gæsterne har vist den samme mobile pay-kvittering frem igen og igen i løbet af aftenen, og de frivillige bartendere havde så travlt, at de ikke nåede at tjekke det præcise tidspunkt for salg på de fremviste kvitteringer. Hvem der snød, og hvor mange gange det skete, kan arrangørerne ikke finde ud af.

Klippekort til drikkevarer

I år vil festarrangørerne sikre sig mod snyderi ved, at gæsterne skal købe enten titurs-klippekort med dato og tid eller poletter til drinks, der skal købes ved en slags "bank" i hallen.

Thomas Gravesen oplyser, at der på nuværende tidspunkt er solgt cirka 300-350 billetter til festen, som i år holdes den 3. marts.

- Til at starte med var det lidt tungt at komme i gang med salget, men her på det sidste er det begyndt at gå rimeligt. Det er rarest, at der kommer 500-600 gæster, men 400 er også fint, for vi kæmper mod Egtved, hvor der er bierfest samme aften, siger Thomas Gravesen.

Han tror dog, at der nok skal komme et overskud i år, så der både er penge til Lunderskov Motionsboksning og også gerne til det kommende multicenter i Lunderskov.

I år har man lavet en aftale med et andet og billigere firma til at sørge for lysshowet, ligesom der i år - i modsætning til sidste år - ikke bydes på levende musik. Til gengæld vil to dj's spille masser af 80'er- og 90'er-musik.

- Jeg håber, at vi igen kan få overskud ligesom de første to år, siger Thomas Gravesen.