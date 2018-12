Efter mange afviste lokaler: Nu er rengøringen blevet bedre på Kolding Sygehus

Rengøringen har fået et løft, og det har stor betydning for helhedsindtrykket og patienttilfredsheden. Færre lokaler på Kolding Sygehus har dumpet regionens halvårlige rengøringskontrol.

Kolding: Det seneste halve år er der blevet brugt mere knofedt på Kolding Sygehus end tidligere. Rengøringen har nemlig fået et løft, og modsat tidligere kontroller ligger Kolding Sygehus ikke længere i bund i regionens halvårlige rengøringskontrol.

Det står klart, efter Region Syddanmark har offentliggjort de seneste resultater fra den halvårlige rengøringskontrol, som regionen udfører på Syddanmarks sygehuse.

I den seneste kontrol dumpede fire af 53 H4-lokaler, mens to af 13 H5-lokaler ikke klarede kontrollen. Det resultat er vicedirektør Martin Fejring fint tilfreds med. H4 og H5 omfatter blandt andet operationsgange, toiletter, operationsstuer og fødselsstuer.

- Vi er glade for, at vi ser en fremgang. Det betyder, at de indsatsområder, vi sætter ind på, bærer frugt. Vi glæder os over resultatet, siger vicedirektøren.

- Rengøringen er vigtig for sygehusets helhedsindtryk og patienttilfredsheden, siger han.

I sommer dumpede 15 af 93 lokaler på Kolding Sygehus, da hygiejneniveauet blev gået efter i sømmene. Det var særligt i de såkaldte H4- og H5-lokaler, at der ikke var blevet brugt knofedt nok.