Kolding IF får enten modstand fra 1. division eller superligaen i pokalturneringen. Fredagens lodtrækning afgjorde nemlig, at Kolding IF skal møde enten Vejle eller Nykøbing.

- En kamp mod Vejle vil trække folk af huse, og jeg tror, det vil være en publikumsmagnet. Ud fra den betragtning er Vejle en ønskemodstander. Randers var en modstander, som ikke selv havde mange fans med, men når Vejle ikke ligger mere end 20-25 minutters kørsel fra Kolding, er det helt oplagt, at folk kommer på stadion. Vi håber, at det bliver dem, og hvem ved, måske kan vi fylde Kolding Stadion, siger Ulrik Pedersen.

- Uanset hvilket hold det bliver, så glæder vi os til muligheden for at spille en kamp mere i pokalturneringen. Det kunne være en kæmpeting at gå videre, og jeg ser frem til kampen, siger sportschefen.

Hellere sejr i ligaen

Som Ulrik Pedersen ofte før har sagt, så tror han på, at Kolding sagtens vil kunne drille Vejle eller Nykøbing, selvom de spiller i henholdsvis superligaen og 1. division. Set over 30 kampe ved han godt, Kolding ikke vil ende over dem, men når det drejer sig om en enkelt kamp, kan alt ske. Som det også gjorde mod Randers.

Han indrømmer dog også, at fredagens kamp topkamp mod Jammerbugt er langt vigtigere.

- Jeg ville gerne sælge pokalturneringen for at vinde over Jammerbugt. Det er en utrolig vigtig kamp, hvis vi skal skaffe et godt udgangspunkt for foråret, siger Ulrik Pedersen.