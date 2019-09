Efter krtik af tilbud til unge: Nu har Vamdrup fået en musikfestival

Mathilde Grunnet var selv med til at skyde det hele i gang, da hun og en veninde gik på scenen klokken 16 og sang kendte sange for de fremmødte. Foto: Casper Vagner Christensen

Lørdag blev den første musikfestival af unge for unge afholdt i Vamdrup. Mathilde Grunnet, der går i 9. klasse, har selv været med til at arrangere festivalen, og hun mener, at en festival er et af de bedste bud på at samle de unge i Vamdrup.

Vamdrup: Der sker for lidt for de unge i Vamdrup. Sådan lød kritikken af tilbuddene til de unge i Vamdrup tidligere på året. Siden er der blevet holdt borgermøder for at finde ud af, hvad man kan gøre, og lørdag blev det første arrangement for Vamdrups unge afholdt. Her var der nemlig musikfestival på parkeringspladsen ved Arena Syd, og kræfterne bag var de unge selv med en god og hjælpende hånd fra ungdomsskolen, som også var blevet kritiseret for at være for lidt på banen. Mathilde Grunnet, der går i 9. klasse på Vamdrup Skole, er en af de fire piger, der har talt de unges stemme i forbindelse med musikfestivalen. Hun har været med til at finde på kunstnere, og hvad der ellers skulle ske i løbet af festivalen. - Vi blev enige om, at musikfesitvalen var den bedste ide. Vi har selv været med til at planlægge, hvem der skulle komme og spille, og hvad der skulle ske, siger Mathilde Grunnet. - Det var også det, der var mest råd til. Der var også snak om ungdomshus og sådan noget, men der var bare flest, der lød til at være interesserede i, at der skulle være musikfestival, tilføjer hun.

Sagen kort Birgitte Grunnet, som er klummeskribent i Ugeavisen i Kolding, skrev i sin første klumme om de manglende tilbud til unge mennesker i Vamdrup.

Hun efterlyste blandt andet, at Ungdomsskolen i Kolding satte flere aktiviteter i gang i Vamdrup og forsøgte at stable nye fællesskaber for de unge på benene.

Det førte til borgermøde, hvor en række forslag kom på bordet, og heraf udsprang også idéen om en musikfestival.

Foto: Foto: Soren Gylling Allerede fra festivalens start var der flere af de unge, der hyggede sig og havde det sjovt. Foto: Casper Vagner Christensen

Af de unge for de unge Faktisk var hun selv med til at skyde det hele i gang, da hun sammen med en vendinde indtog scenen ved festivalens start klokken 16. Jeg synes, det har været spændende og fedt at være med til at arrangere. Det er fedt at skulle have noget at skulle have sagt. Det har været en stor oplevelse, siger Mathilde Grunnet. Hun og veninden optrådte med kendte sange fra blandt andre Amy Winehouse og Lukas Graham. Langsomt dukkede flere og flere unge op på pladsen og tog plads foran scenen, hvor der fra flere blev sunget med undervejs. - Vi har glædet os til festivalen, og der er faktisk også mange fra Kolding, der har skrevet og sagt, at de gerne vil komme. Det er fedt, siger Mathilde Grunnet. Afhængigt af hvordan det hele forløber, kan det være, at musikfestivalen vender tilbage. Den er i hvert fald et rigtig godt bud på, hvad der kan samle de unge i Vamdrup, mener Mathilde Grunnet. - Ideen bag festivalen er, at den skal være af de unge for de unge. Jeg synes, det er et rigtig godt bud på, hvad der kan samle de unge, siger hun.

Foto: Foto: Soren Gylling Størstedelen af de fremmødte var skoleelever og nogle havde også taget deres forældre med. Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling I løbet eftermiddagen og aftenen optrådte forskellige kunstnere - flere af dem lokale - og festivalen sluttede af med en optræden fra en dj. Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen

Foto: Foto: Soren Gylling Musikfestival Vamdrup Foto: Casper Vagner Christensen