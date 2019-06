Allerede ved det første møde, der blev holdt i slutningen af april, om tilbuddene til de unge i Vamdrup var der stor interesse fra både unge og forældre til at bidrage. Siden er en gruppe unge blevet engageret i arbejdet for at stable aktiviteter på benene, og også flere forældre har meldt sig på banen som hjælpere. Arkivfoto: Lotte Højstrøm

Der sættes nu en række nye aktiviteter i søen, som skal forbedre ungdomslivet for de unge i Vamdrup. Det sker efter flere møder om ungelivet. De unge inddrages mere i, hvad der skal ske og får penge at råde over til initiativer.

Vamdrup: En række nye, konkrete aktiviteter, mere opsyn og større tryghed, og dertil kommer en solid pose penge til initiativer og aktiviteter, som de en gruppe engagerede unge selv skal være med til at råde over. Dette er en del af udbyttet af det arbejde, der har været i gang de seneste måneder for at få sat flere aktiviteter i gang for byens unge. Arbejdet blev sparket i gang, efter en mor til en ung i Vamdrup, havde kritiseret udvalget af tilbud til de lokale unge. Onsdag aften blev der holdt opfølgningsmøde på første møde, der blev holdt i slutningen af april. Imellem de to møder har ungdomsskolen i Kolding arbejdet på at kunne præsentere nogle konkrete nye initativer, ligesom man fra ungdomsskolens og dens ungdomsklub i Vamdrups side har sat et samarbejde med en gruppe lokale, engagerede unge i søen. For ungdomsskoleleder Mikkel Holst Villadsen er det vigtigt at ramme de unges ønsker og behov, og derfor får klubrådet i ungdomsskolens klub i Vamdrup nu rådighed over 100.000 kroner, som de unge kan lave endags-aktiviteter for eller bruge til at sætte kurser i gang for.

Vi lægger vægt på at tilpasse vores tilbud efter, hvad der er ønsker om og behov for Mikkel Holst Villadsen, ungdomsskoleleder

Grillaften og cykeltur - Hvis de vil have yogaundervisning, kan de for eksempel bruge nogle af pengene til at hyre en underviser til det, siger Mikkel Holst Villadsen. Af helt konkrete aktiviteter, som ungdomsskolen står for, er en grillaften på torsdag, en cykeltur til Jels Søbad i juli, en endags musikfestival i september og et LAN-party i november eller december. Dertil holdes ungdomsklubben åben to aftener om ugen i hele sommerferien i år. Mange af de fremmødte til idémødet om ungeliv i Vamdrup efterlyste større tryghed for de unge. Derfor vil de ansatte i ungdomsklubben fremover rundere rundt udenfor klubben om aftenen.

Positiv proces Samtidig vil en gruppe lokale voksne sammen med lederen af kommunen Ungekontakten forsøge at få en afdeling af det frivillige voksenkorps, Natteravnene, op at køre. Ifølge Mikkel Holst Villadsen vil der også bredt rundt i kommunen blive holdt øje med mulighederne for efterhånden at opfylde de ønsker fra de unge, som koster meget, og som er lidt mere omfattende. Det gælder for eksempel ønsket om en skaterbane, et værested og en brætspilscafé. - Det har været en meget positiv proces - med borgerinddragelse. Det handler om at få lavet noget, der er relevant, og vi lægger vægt på at tilpasse vores tilbud efter, hvad der er ønsker om og behov for, siger Mikkel Holst Villadsen.