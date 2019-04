Efter kritik af tilbud til teenagere: Borgermøde om unge på vej i Vamdrup

Efter at en mor til en teenager i Vamdrup for nylig kritiserede, at der er for få tilbud til de unge i byen, er der sat gang i arbejdet med at finde ud af, hvad de unges ønsker er. Borgermøde lige efter påske skal være med til at opklare det.

Hun pegede på, at det bør være ungdomsskolens opgave at være med til at skabe nogle gode fællesskaber for de unge, og at Ungdomsskolens ungdomsklub i Vamdrup ikke er attraktiv nok for de unge i dag.

Borgermødet er kommet i stand, efter at Birgitte Grunnet, der er mor til en 14-årig pige, for nylig i en klumme i Ugeavisen efterlyste flere aktiviteter for byens unge - blandt andet fra Ungdomsskolens side.

Vamdrup: Hvad ønsker de unge i Vamdrup at have af tilbud i deres by? Hvilke behov har de, og hvad mangler der i byen?

Han forklarer, at man på Ungdomsskolen er interesseret i eventuelt at kunne lave relativt hurtige ændringer eller sætte nye initiativer i søen, hvis der er penge til det, og hvis det ellers kan lade sig gøre.

- Det er blevet italesat, at der mangler aktuelle tilbud til de unge, og det er vi nysgerrige på at vide mere om. Vi ønsker en dialog med de unge, forældrene og andre borgere i Vamdrup om deres ønsker, siger Mikkel Holst Villadsen.

Siden har hun og ungdomsskoleleder Mikkel Holst Villadsen snakket videre, og deres snak er mundet ud i et borgermøde med overskriften "Speak Up".

Pengene skal bruges rigtigt

- Vi må se, hvad vi selv kan imødekomme, og hvad vi skal have hjælp til. Men det er i hvert fald højaktuelt at komme i dialog med de folk, der bruger kommunen, for det er vigtigt, at de ting, vi laver, matcher de ønsker, folk har. Ellers bruger vi jo pengene forkert, siger Mikkel Holst Villadsen, der er glad for at både lokaldemokratiudvalget, skolen og Vamdrup Byforum er med på sidelinjen i forbindelse med mødet.

- Måske er der nogle af dem, der har nogle muligheder for at hjælpe, mener han.

Formanden for lokaldemokratiudvalget, Ole Alsted (V), ser frem til mødet, som han deltager i, og han henviser til, at udvalget også var involveret i at finde en løsning på de udfordringer, der var med nogle unge mennesker i Christiansfeld i sommer.

- Vi vil godt være med til at finde ud af, hvad temperaturen er her, og om der er noget, der kan gøres bedre. Og det her er den eneste måde at blive klogere på, siger Ole Alsted.