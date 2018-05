Efter krav om sprogtest på skoler i ghettoer: Skoleformand i Kolding kritiserer prøverne

Formanden for skolebestyrelsen på Munkevængets Skole er imod regeringens, DF's og Socialdemokratiets beslutning om at indføre sprogtests for elever i 0. klasse på skoler med mange elever fra udsatte boligområder.

Med over 70 procent elever med tosproget baggrund og med mange elever fra ghettoområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen er Munkevængets Skole lige i målgruppen for de kommende sprogtests, der indføres fra skoleåret 2019/20.

Det er beskeden fra skolebestyrelsesformanden på Munkevængets Skole, Lise Nielsen, i forlængelse af, at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om at indføre sprogprøver for 0. klasse-elever på skoler med mange elever fra områder, der er på ghettolisten eller listen over udsatte boligområder.

Kolding: Vi kan godt håndtere de tosprogede elever og er rustet til at vurdere, om de har brug for en ekstra hånd til at få styr på det danske sprog, eller om de har bedst af at gå 0. klasse om.

Regeringen, DF og S indgik onsdag en aftale om at indføre sprogprøver i 0. klasser på skoler, hvor mange af eleverne kommer fra områder, der er på regeringens liste over udsatte boligområder.Det Radikale Venstre er imod sprogprøverne, og da partiet er med i det nuværende folkeskoleforlig, kan sprogprøverne først indføres efter næste folketingsvalg. Det vil sige, at de indføres fra skoleåret 2019/20. I Kolding er boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen på regeringens liste over de hårdeste ghettoer.

Hun peger på, at Munkevængets Skole huser alle kommunens modtageklasser for tosprogede børn, der kun har boet i Danmark i kort tid. Fra modtageklasserne sluses de ud i en almindelig klasse på enten Munkevængets Skole eller den folkeskole, de bor tættest på.

- Det er et voldsomt indgreb. Vi er rustet til at håndtere de tosprogede elever, og man skulle hellere sætte nogle ekstra redskaber og ressourcer af, så eleverne bliver dygtige, siger Lise Nielsen.

Folketingsflertallets beslutning falder ikke i god jord hos Lise Nielsen, der undrer sig over, at det skulle være nødvendigt med de nye sprogtests, der har karakter af stopprøver, mener hun.

Bliver sat i bås

Også de elever med tosproget baggrund, der begynder direkte i en almindelig 0. klasse, er lærerne allerede i dag opmærksomme på.

- Vi sætter noget hjælp på til dem, hvis det er nødvendigt, siger hun.

Hun peger på, at en del af de tosprogede elever på skolen har tunge oplevelser med i bagagen.

- De har brug for trygge rammer og for at vide, at det går fremad. De har ikke brug for at blive sat i bås, siger Lise Nielsen, der mener, at det vil give de små skoleelever nederlag, hvis de oplever, at de dumper en eller flere af sprogprøverne.

Når sprogprøverne skal indføres, mener hun, at skolen bør forsøge at undgå at sælge dem som noget negativt.

- Det, jeg tror, vi skal gøre, er at sige til eleverne, at det er tests, der sikrer, at du kan tilstrækkeligt meget dansk, så du får noget ud af din skoletid, siger skolebestyrelsesformanden.