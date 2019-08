Efter krak i Kære Børn i Kolding: Forsikringspenge går til banken

- Selskabet har haft det svært igennem en periode, som det fremgår af regnskaberne, og som jeg forstår det, har der været en historik i forhold til Skat. Det er ikke første gang, at Skat og selskabet har en snak, og tidligere er det lykkedes at redde selskabet, siger Jan Bruun Jørgensen.

Virksomheden, der var ejet af Rasmus Nissen fra Esbjerg, har haft en skrantende økonomi de seneste år, og af det seneste regnskab fra den 20. juni 2019 fremgår det, at revisor havde svært ved at se, at selskabet kunne fortsætte. Samme indtryk sidder kurator med i dag.

- Vi lige fået kontakt til den sidste af de knap ti kunder, hvor vi kan identificere kunden og den købte vare. Vi har ikke flere varer, hvor vi kan identificere, om varen er købt til kunden. Så resten skal rette kravet mod konkursboet, men der ser ikke ud til, at der er nogle penge at hente der, siger Jan Bruun Jørgensen.

Ramt af røgskade

Begæringen om konkurs blev indgivet ved Skifteretten i Kolding den 22. juli, og samme dag blev Kære Børn i Kolding ramt af en røgskade.

- Man er så uheldig, at man får en røgskade i virksomheden. Angiveligt fordi der er en vandkøler, der udvikler noget røg, så hele forretningen bliver røgskadet. Der ligger støv og sod på stort set alt. Der er ganske få ting, der står pakket ind på lageret, som ikke tog skade. Røgskaden er anmeldt til forsikringsselskabet, der angiveligt kommer til at dække skaden, siger kurator, der tvivler på, at han kan sælge noget af inventaret videre.

Hvad kan du sige om driften op til konkursen? Giver den anledning til noget fra din side?

- Bogholderiet er sådan set fint. Det kan godt være, at vi skal kigge på, om man måske skulle være stoppet noget før. Måske for et halvt år siden? Men det kan vi ikke vurdere endnu. Forretningsmodellen, hvor du får forudbetaling, gør, at du kan drive forretningen længere, end hvis du solgte kontant. Du får noget likviditet. Men på et tidspunkt bliver du indhentet, siger Jan Bruun Jørgensen.