Efter kræftsygdom: Christina fejrede et års fødselsdag med kæmpe overraskelse

Hun er 16 år. Men lørdag var det alligevel sin et års fødselsdag, Christina Hulgaard Bork Jansen kunne fejre. Så længe siden er det, hun gik gennem en livgivende stamcelle-operation. Og fødselsdagsgaven var over al forventning.

For Christina har været ramt af akut leukæmi. Nu er hun på den anden side af sygdommen, og de seneste prøver kom forleden, og de var positive. Det var på den baggrund, at familie, venner og naboer lørdag var inviteret til Christinas et års fødselsdag - et år efter operationen.

- For præcis et år siden sad vi - mig, min mand og Christina - isoleret i seks uger på Rigshospitalet, da Christina havde gennemgået sin stamcelle-transplantation. Det er en voldsom kontrast i forhold til, hvor vi er i dag, siger Susanne Jansen og ser sig omkring i stuen fyldt med gæster.

Opfordringen behøvede Susanne Jansen ikke sige to gange. Hele stuen fyldt med gæster var straks med på tre høje hurra-råb for dagens midtpunkt, Susannes yngste datter Christina.

JydskeVestkysten skrev første gang om Christina Hulgaard Bork Jansen den 16. april 2017, da hun fortalte om sin sygdom og om at gå i skole via en robot. I mandagsavisen kan du læse om, hvordan Christinas liv har udviklet sig siden hen, og hvordan hun har det i dag.

Hvor er det vildt

Gæsterne var inviteret i hemmelighed. Christina havde sovet hos en veninde, hvis mor - som en del af planen - kørte Christina hjem. I nattøj og med sin hovedpude under armen trådte hun indenfor til et hus fuld af uventede gæster.

Og det var kun dagens første overraskelse. Da Christina og gæsterne havde været om bord i de mange lækre kager og lagkager, ankom den næste overraskelse i skikkelse af Tina Hansen.

Tina har været i huset før. Hun er nemlig frivillig hos organisationen Make-A-Wish, der opfylder ønsker for børn og unge, der er ramt af en livstruende sygdom. Hun har været her for at høre Christinas historie, og for at få hende til at komme med tre ønsker. Siden er der blevet arbejdet på at opfylde et af dem.

- Jeg havde ønsket mig, enten at få mit værelse lavet helt om, eller en tur for hele familien til København, eller en tur til Miami, siger Christina.

- Miami var jeg lidt usikker på, for det er en dyr tur, så det lød som om, at det kun kunne blive for mig og så en af mine forældre. Så ville jeg faktisk hellere til København med hele familien, for vi trænger til at få en fælles oplevelse, som vi kan se tilbage på med glæde.

Men da Tina Hansen dukkede op lørdag, var det med beskeden om, at det var lykkedes at opfylde Christinas allerhøjeste ønske - en tur til Miami med begge forældre plus hendes tre søskende.

- Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Skal vi til Miami? Hele familien?