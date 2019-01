Efter konkurser og butiksdød: Task Force skal fremtidssikre handelslivet i Kolding

- Der er intet usædvanligt i, at vi ser butikslukninger i januar, som vi også gør i Kolding. Men den udvikling, vi er vidner til, er fuldstændigt massiv, og den handler ikke kun om Kolding midtby - den er generel. Og at tro på, at udviklingen vender, og flere overlever, må jeg desværre sige nej til, forklarer Jørn Pedersen om baggrunden for sit forslag, som skal drøftes politisk på det kommende møde i økonomiudvalget.

Ny viden

Borgmesterens ønske er, at Kolding Kommune samler en gruppe bestående af repræsentanter for alle handelsområderne i kommunen og det politiske niveau - men også folk udefra, som kan komme med helt ny inspiration. Det kan være trendforskere, fremtidsanalytikere og andre - måske også erfaringspersoner fra udlandet.

- I det hele taget skal vi finde ud af, hvem der kan berige os med ny viden. For vi skal dykke ned i, hvad vi kan sætte i stedet for butikker både her og nu og på den lange bane for at fremtidssikre vores bymidter. I Kolding midtby er vi i gang med arbejdet med ny lokalplan, som åbner op for nye anvendelsesmuligheder, og en ny bydesignmanual, og så har vi en parkerings-diskussion, vi skal have gjort færdig. Men det her problem rækker videre ud til de andre midtbyer og også Kolding Storcenter. For selvom vi er udnævnt som Jyllands handelscenter nummer et, så lukker butikkerne om ørerne på os, påpeger Jørn Pedersen.