Efter konkurs: Jernbanecafeen klar til genåbning

Efter at være gået konkurs i januar er Jernbanecafeen snart klar til genåbning. De nye ejere forventer at kunne åbne i løbet af denne uge.

Kolding: Der gik ikke mange timer fra Jernbanecafeen gik konkurs i midten af januar, til 21-årige Nicklas Jensen tog den første snak med den advokat, der stod for at behandle konkursen. Og 1. februar kunne han så sammen med René Thomhav og Renés fætter Morten Pagh kalde sig ejer af Jernbanecafeen.

Nicklas har arbejdet på værtshuset i cirka et halvt år op til konkursen, mens René kender stedet fra den anden side af baren, og begge mener de, at det ville være en skam, hvis ikke Jernbanecafeen skulle køres videre.

- Vi mener, at Kolding har brug for et sted som Jernbanen. Vi er ikke ude på at revolutionere noget, for det er et helt særligt sted. Så folk skal ikke forvente, at alting bliver lavet om, slet ikke, understreger René, mens Nicklas tilføjer:

- Der er ikke et sted i Kolding, der kan sammenlignes med Jernbanecafeen, for det er noget for sig.