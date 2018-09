Efter lang tids ståhej blev Kolding midtby i maj videoovervåget. Videoovervågningen tages nu i brug i jagten på de mænd, der står bag et knivoverfald i Borchs Gård i weekenden.

Kolding: Kolding midtby har siden maj været videoovervåget, og netop videoovervågning kommer til at spille en rolle i efterforskningen efter et knivoverfald i Borchs Gård i weekenden. Det fortæller leder af Efterforskningscenter Syd, Frede Nissen.

- Vi er ved at finde ind til, hvem gerningsmanden er. Det gør vi gennem videoovervågning. Det er for tidligt at sige, hvad vi kan bruge billederne til, men det er en af mulighederne i efterforskningen, siger Frede Nissen.

Knivoverfaldet på en 31-årig mand fra Kolding fandt sted natten til søndag klokken 02.36 under en bytur i Kolding. Knivstikkeriet fandt sted, efter to grupperinger endte i slagsmål på parkeringspladsen i Borchs Gård. Angiveligt blev den ene gruppe angrebet helt umotiveret af et større antal gerningsmænd, der ifølge politiet alle bliver beskrevet som mellemøstlige af udseende.

Politiet efterspurgte søndag vidner til overfaldet, og indtil videre er enkelte vidner blevet afhørt uden at have givet politiet yderligere svar på, hvem der stod bag overfaldet.

- Vi har en række vidner, der er blevet afhørt, men der er ikke nogen, der har meldt sig med noget ekstraordinært. Tidspunktet og stedet gør, at vi nok ender med dem, vi har. Men det kan godt være, der dukker flere op, siger Frede Nissen.