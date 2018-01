Efter klager: Nu får borgerne i Rebæk flextrafik

Sidste efterår forsøgte kommunen at afhjælpe problemet ved at lade rute 254 fra Kolding til Sdr. Stenderup og Hejlsminde slå et slag ind om Engen og Sydvangen på hverdage en gang tidligt om morgenen og to gange om eftermiddagen, men det har ikke tilfredsstillet klagerne.

Det er en stribe klager over ændringer i bybusnettet, der får politikerne i teknik- og klimaudvalget til at give Rebæk-borgerne særtilbuddet. Ændringerne har medført, at Gammel Tved ikke længere betjenes af linje 2, og at buspassagerne derfor har fået en ekstra gåafstand på 250-800 meter til et stoppested.

Den mulighed har kommunens andre borgere ikke, fordi flextursordningen ikke gælder internt i Kolding by. Kun hvis man har brug for at blive transporteret hen over bygrænsen fra f.eks. Sdr. Bjert eller Jordrup til Kolding by og tilbage igen, kan man benytte den favorable og kommunalt støttede flexturs-ordning.

Kolding: Nu kan borgerne i Rebæk som et et-årigt forsøg snart ringe efter en flextaxa, selvom de kun har et ærinde inden for Koldings bygrænse.

Kolding Kommune bruger cirka to millioner kroner om året i tilskud til flexture. Det er Sydtrafik, der administrer ordningen. Indenfor kommunegrænsen i Kolding koster det 3,50 kroner pr. kilometer eller minimum 35 kroner at køre med flextaxa. Flextaxaen kører fra dør til dør, men indebærer en smule ventetid.

12 klager

Formanden for det nytiltrådte teknik- og klimaudvalg, Jakob Ville (V), forklarer om baggrunden for forsøget i Rebæk, at "de ældre jo ikke nødvendigvis er interesserede i at tage bussen klokken 07.30 for at komme på besøg hos ægtefællen på plejehjemmet".

- Så nu åbner vi mulighed for, at flexture også kan bestilles i Rebækområdet, og så evaluerer vi på det om et år.

Kan beboere i andre områder indenfor bygrænsen håbe på, at de får samme tilbud?

- Det kan sagtens være, men det er jo farligt at nævne navne, hvis det viser sig, at det her bliver for dyrt. Men vi gætter på, at tilbuddet til Rebæk-borgerne kommer til at koste 30.000-50.000 kroner om året, og det er en god service, borgerne får for de penge, med transport fra dør til dør, mener Jakob Ville.

Pr. 19. december havde by- og udviklingsforvaltningen modtaget henvendelser fra 12 personer fra Rebæk og daginstitutionen Tved med klager over den forringede busbetjening.