Efter katastrofal høst sidste år: I år er jeg mere optimistisk

Det var deprimerende at sidde i mejetærskeren sidste år, fortæller landmand Poul Bøving Christensen, der driver et plantebrug på knap 700 hektar. I år bliver det mere opløftende at sidde i styrehuset.

I år er han tilbage ved den normale bemanding, når høsten for alvor går i gang inden for de kommende par uger. Vinterbyggen er høstet og måske går han i gang med at høste hvede i næste uge, og umiddelbart ser det ud til, at det bliver en fornuftig høst.

- Det var en helt forfærdelig oplevelse sidste år at høste. Det var sateme ikke sjovt at køre en hel dag og kigge ned på markerne. Normalt har jeg tre kornvogne i marken til at køre kornet væk. Sidste år var én vogn nok, siger Poul Bøving Christensen, der er næstformand for Kolding Herreds Landbrugsforening og driver et plantelandbrug i Kolding på cirka 700 hektar.

Regnestykket passede

Helt så optimistisk var han ikke sidste år, da han allerede inden høsten vurderede, at tørken betød, at værdien af korn, der kom hjem i laden, var to millioner kroner mindre end forventet.

- Jeg forudså sidste år, at det vil koste to millioner kroner, og det kom til at passe meget godt, siger Poul Bøving Christensen. På bundlinjen var der dog ikke et tab på to millioner kroner, men der var ikke grund til at juble.

- Der var mange, der ikke kender landbrug, der mente, at jeg overdrev, da jeg sagde to millioner kroner. Og der var også landmænd, der ikke helt troede på mit regnestykke. Men da de så selv kom i gang, kunne de godt se, at det ikke var helt forkert, siger Poul Bøving Christensen, der altså er meget mere optimistisk i år.