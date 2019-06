Efter kæberasler til DF: Karina Adsbøl bruger ventetiden på at gå til skole-hjem-samtale

Kolding: Karina Adsbøl, der siden 2011 har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti, venter på de personlige stemmetal for at se om hun er inde eller ude.

- Det bliver helt sikkert en lang dag, men med den kæberasler, som Dansk Folkeparti har fået, så ser det sort ud.

Hvad laver du I ventetiden?

- Jeg har ikke sovet så meget i nat, så jeg har prøvet at hvile lidt. Men det er svært på en dag, hvor man venter på at få vælgernes dom, så jeg går også rundt og støver af, vasker op og laver andre ting i huset. Senere på dagen skal jeg også til skole-hjem-samtale på skolen.

Karina Adsbøl fik 932 personlige stemmer i Kolding.

- Det var en tilbagegang i forhold til sidste valg, men jeg er taknemmelig over for dem, der har stemt på mig, og jeg håber stadig. Det vil jeg blive ved med at gøre, indtil alle stemmer er talt op, men jeg bliver også nødt til at være realistisk, og med den tilbagegang Dansk Folkeparti har fået, så ser det sort ud.

Karina Adsbøl har uddannet social- og sundhedsassistent, men hun har endnu ikke besluttet, hvad hun vil beskæftige sig med, hvis hun ryger ud af Folketinget.

- Måske vil jeg læse videre til socialrådgiver, for jeg vil gerne arbejde for og med mennesker, siger hun.