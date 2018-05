Efter indbrudsforsøg: Nabo møder mistænkelig mand i sin have

Kolding: Mandag formiddag i tidsrummet mellem klokken 08.15 og 11.15 var der forsøg på indbrud i en villa på Korsørvej. Den yderste rude i en terrassedør var knust, men den inderste var hel. Der var også lavet et hul ved et dørhåndtag og mærker i trækarmen. Der har gerningsmanden forsøgt at komme ind.

Fra en nabo har politiet fået et signalement, der formentlig har forbindelse til indbrudsforsøget.

Naboen mødte en mistænkelig mand i sin egen have. Naboen spurgte: "Hvad pokker laver du her?" Manden forklarede, at han ledte efter et andet husnummer, hvor de havde noget til salg i Den blå Avis.

Naboen beskriver den mistænkelige mand som 180 cm høj og almindelig af bygning. Han er skaldet, har mørke skægstubbe og er østlig af udseende og taler dansk med accent. Han bar T-shirt og shorts og medbragte en rygsæk.