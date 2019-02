Efter indbrudsbølge i Hejlsminde: Politiet anholder to mænd

I kølvandet på den seneste tids mange indbrud i sommerhusområderne ved Hejlsminde er to mænd blevet varetægtsfængslet sigtet for indbrud. Politiet vil dog ikke bekræfte, at mændene har forbindelse til indbruddene i Hejlsminde.

Hejlsminde: To mænd blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage hver sigtet for at have begået indbrud i fritidshuse.

De to blev anholdt natten til torsdag syd for Kolding, men politiet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse, hvor mange indbrud man mistænker de to mænd for at have begået, ligesom man heller ikke endnu vil fortælle, hvor og hvordan mændene blev anholdt.

Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard, vil heller ikke bekræfte, at de indbrud, mændene er mistænkt for, er sket i Hejlsminde.

Det står dog klart, at der igennem det seneste har været en sand indbrudsbølge i gang i flere sommerhusområder i Hejlsminde.

Forleden kunne JydskeVestkysten fortælle, at der var begået ni indbrud på vejen Æ Skovbryn i det sydlige Hejlsminde, og dagen efter var der sket endnu to indbrud.

Onsdag og torsdag løb der så anmeldelser om yderligere syv sommerhus-indbrud ind hos politiet. Seks af disse indbrud skete på Grønningen i det nordlige Hejlsminde, mens et foregik på Bøgevej umiddelbart ved siden af Grønningen.