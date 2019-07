Efter hjælpen rykkede tættere på: Otte socialrådgivere har hjulpet 700 børn på halvandet år

Kolding: I løbet af det seneste halvandet år har de otte socialrådgivere, der er rykket væk fra forvaltningen og ud på skoler og daginstitutioner, hjulpet 700 børn, der var løbet ind i problemer eller udfordringer i hverdagen.

- At socialrådgiverne er til stede, der hvor børnene er, betyder, at de meget tidligt får mulighed for at sætte ind over for mistrivsel blandt børn, siger Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

Problemerne handler ofte om angst, psykisk sygdom eller skilsmisse.

- Det er vigtigt at reagere hurtigt, fordi det kan udvikle sig til depression og stress, hvis et barn er belastet for længe. Og for både barnet og forældrene er det mere trygt at få hjælp på skolen eller i daginstitutionerne, altså i det miljø de kender, frem for at familierne skal møde op på et kontor hos forvaltningen. Der er mindre dramatik i at få hjælpen lokalt, forklarer udvalgsformanden.

De otte socialrådgivere har hver deres faste skoler og daginstitutioner.

- Dermed kommer for eksempel lærere og socialrådgivere til at kende hinanden. Det gør kontaktet lettere, siger politikere.