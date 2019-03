Efter hærværk og indbrudsbølger: Nu er det mere sikkert at parkere på samkørselsplads

Kolding: Samkørselspladsen på Tankedalsvej ved Kolding Syd-afkørslen på motorvej E45 er blevet et mere sikkert sted at parkere sin bil. De mange tilfælde af hærværk og tyverier, der har præget pendlerpladsen i både 2016 og 2017, var sidste år dykket til et markant lavere antal end de to foregående år.

Tal fra Sydøstjyllands Politi viser nemlig, at der i 2018 kun blev anmeldt otte episoder med hærværk og tyveri fra pladsen. Til sammenligning var tallene helt oppe på henholdsvis 27 og 28 i de foregående år.

Vicepolitiinspektør og leder af Patruljecenter Syd Finn Ellegaard Nielsen fortæller, at stedet siden hærværksbølgerne har været et fokusområde for politiet.

- Vi har sørget for jævnligt at være synlige og til stede på de tidspunkter, som indbrudene fandt sted på. Samtidig har vi lavet nogle efterforskningstiltag, der førte til anmeldelse af to unge mennesker, der blev sigtet for at have stået bag en lang række af episoderne, siger Finn Ellesgaard Nielsen.