Efter grov vold i legeparken: 18-årig dømt og erklæret mentalt retarderet

For to år siden blev Jonas Andersen fundet nøgen og stærkt forslået efter en fest i Legeparken. En 18-årig tiltalt er nu blevet dømt for overfaldet. Den 18-årige bliver anbragt på en institution for mentalt retarderede.

Kolding: Nu er sidste punktum sat for den over to år gamle voldssag fra Legeparken. Den 18-årige mand, der var tiltalt for overfaldet og 33 andre forhold, er blevet dømt. Manden blev dømt for alle forhold på nær et enkelt, som drejede sig om spirituskørsel.

- Man har fundet, at han er mentalt retarderet. Han har fået det, man kalder en anbringelsesstraf, hvilket vil sige, at han bliver anbragt på en institution for mentalt retarderede. Der er ikke sat nogen mindstetid på, siger anklager Marianne Iversen.

Den 15. juli 2016 blev den dengang 16-årige Jonas Andersen fundet stærkt forslået og nøgen i nærheden af Legeparken. Jonas Andersen var desuden hævet i ansigtet og på kroppen. Han havde store hudafskrabninger, masser af rifter og nogle af hans tånegle var flået af. Desuden havde han 72 blødninger i kroppen. Blandt andet en blødning under den bløde hjernehinde.

Jonas Andersen har flere gange fortalt i retten, at han trods hukommelsesbesvær var overbevist om, at det var den 18-årige, der stod bag overfaldet, som den 18-årige i øvrigt nægtede at udtale sig om.

- Han (den 18-årige, red.) kom hen til mig for et års tid siden oppe ved Koldinghus. Da undskyldte han for det, han havde gjort mod mig, har Jonas Andersen blandt andet tidligere sagt i retten.