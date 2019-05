Efter grønthøster-besparelse: Vejprojekter bliver lidt dårligere

Koldings politikere har skåret 10 procent af en lang stribe anlægsposter. Det betyder for eksempel, at en højresvingsbane blive smallere, og at lyset må undværes på en sti.

Kolding: Koldings stramme økonomi viser sig ikke kun ved, at kommunen har svært ved at få de penge, som politikerne har sat af på budgetterne til service og hjælp til borgerne, til at slå til.

Nu begynder den også at stikke hovedet frem ude på vejene, efter at politikerne i forbindelse med budgetlægningen for 2019 skar 10 procent af udgifterne til en stribe anlægsposter.

10 procents-grønthøsteren betyder for eksempel, at en længe planlagt højresvingsbane på Ny Esbjergvej nu kun må koste 832.000 kroner i stedet for de 925.000 kroner, som by- og udviklingsforvaltningen ellers havde beregnet, at der var brug for.

- Så nu gør vi den 40-50 centimeter smallere, end vi oprindeligt havde tænkt. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke noget problem, men man kommer til at opleve, at man holder lidt tættere på bilerne i sporet ved siden af end normalt, forklarer anlægschef Martin Sejersgaard-Jacobsen.