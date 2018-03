Efter ghettoplan: Afghansk mor støtter regeringens forslag om at presse småbørn fra ghettoer i institution

Najiba Stanikzai og hendes yngste barn, Sola på næsten fire år, her på Solstråle-stuen i Daginstitutionen Palme Allé. Najiba forstår godt, at regeringen foreslår, at alle børn i udsatte boligområder skal i dagpasning, når de er et år. Helt personligt ventede hun dog med at sende sine børn i institution, indtil de var to-tre år, så de kunne lære hendes modersmål pashto, før de for alvor begyndte at lære dansk. Foto: Søren Gylling