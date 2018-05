Efter ghetto-stormøde: Jobdating og andre indsatser skal få flere i job

Kolding: Nu intensiveres indsatsen for at få beboere i boligområderne Skovparken og Munkebo, der begge optræder på regeringens ghettoliste, i arbejde.

Det fremgår af dagsordenen for arbejdsmarkedsudvalgets næste møde. Udvalget skal se på tre initiativer, der hver især skal være med til at sørge for, at ledigheden i områderne kommer under 40 procent.

Indsatsen sættes i gang, efter der i starten af april blev holdt stormøde på KUC, hvor deltagerne i tre timer idéudviklede på, hvordan Skovparken og Munkebo kan komme af ghettolisten.

De to første initiativer, der er på dagsordenen, er i virkeligheden en udvidelse af eksisterende projekter. Flygtninge, der flytter til Kolding, bliver sendt på kurser i alt fra cv til kulturforståelse. De tilbud skal arbejdsløse i Skovparken og Munkebo også have.

Derudover bliver det blandt andet også foreslået, at de succesfulde jobdating-arrangementer, hvor ledige og arbejdsgivere mødes til en snak, skal holdes i eller tæt på et af de to boligområder for at lokke borgerne i områderne med.

- Kan vi brede nogle af vores eksisterende tiltag ud, så skal vi gøre det. Det er en af løsningsmulighederne, siger arbejdsmarkedsudvalgets formand, Poul Erik Jensen (S).

- Det vil også være et signal om, at vi er opmærksomme på, at der er behov for en ekstra indsats, hvis vi flytter jobdating-arrangementerne ud i området, siger han.