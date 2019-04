Efter fyring af skolechef: Politikere vil droppe ansættelse af nye tjenestemænd

Politikerne i økonomiudvalget i Kolding skal snart drøfte, om de i fremtiden kan undgå at ansætte tjenestemænd. Venstre og Socialdemokratiet er enige om, at de gerne vil slippe for at ansætte nye tjenestemænd i kommunen.

Kolding: Der skal ikke længere ansættes nye tjenestemænd i Kolding Kommune.

Det mener både borgmester Jørn Pedersen (V) og Socialdemokratiets gruppeformand, Poul Erik Jensen, i forlængelse af fyringen af kommunens 46-årige skolechef, der var ansat som tjenestemand, og som dermed har krav på hvert år fra nu og resten af livet at få udbetalt det beløb, han har opsparet i egenpension, fra Kolding Kommune.

Som omtalt i JydskeVestkysten søndag er det kun, hvis han får nyt job som tjenestemand et andet sted, at Kolding Kommune kan slippe for at udbetale beløbet til ham. Får han et nyt job uden at være ansat som tjenestemand, skal kommunen fortsætte udbetalingen.

- Det er nu engang reglerne. Men når det er sagt, er det klart, at de regler kan vi ikke leve med mere. Vi vil gerne ansætte de bedst egnede, men står det til mig, kommer vi ikke til at ansætte tjenestemænd mere, siger Jørn Pedersen.

Han har derfor sammen med resten af politikerne i økonomiudvalg bedt om at få en sag på et af de kommende møder, hvor mulighederne for at kunne komme udenom nyansættelser af tjenestemænd fremover skal skitseres og drøftes. Om man i Kolding kan lave nye regler, er endnu usikkert.