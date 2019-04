Efter fyring af skolechef: Børnechef konstitueres som ny chef for skolerne

Kolding: Efter den nylige fyring af Kolding Kommunes skolechef Lars Svenson tager en ny ledelse nu over på skoleområdet for den næste periode.

Den netop tiltrådte børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Petterson, der er øverste leder for både børne- og skoleområdet, har valgt at konstituere den hidtidige børnechef i kommunen, Merete Lund Westergaard, som skolechef frem til den 1. september.

I denne periode konstitueres den mangeårige pædagogiske udviklingschef på børneområdet, Suzan Werther Andersen, som børnechef og kommer dermed til at overtage Merete Lund Westergaards normale opgaver.

Michael Petterson oplyser, at han har lagt vægt på at skabe ro og tryghed i organisationen og en stabil drift af de forskellige områder, mens man arbejder på at finde en varig løsning på stillingerne.

Han oplyser endvidere, at han regner med, at Merete Lund Westergaard fra 1. september igen kan genindtræde som børnechef.