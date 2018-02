Efter forældrebrok: Politikere overvejer at ændre system bag pladsanvisning

På grund af utilfredshed fra nogle forældre med den måde pladsanvisningen i Kolding fungerer på, når man skal finde en pasningsplads til sit barn, har politikere bedt om at få præsenteret muligheder for at indrette pladsanvisningssystemet på en anden måde.

- Vi får alle sammen rigtig mange forældrehenvendelser om det. Én ting er, at det er svært at få en plads i midtbyen. Det kan vi ikke bare lige ændre på. Men vi får også henvendelser om selve systemet, og derfor har vi bedt om at blive præsenteret for forslag til andre principper og grundlag for systemet, siger Kristina Jørgensen.

Formanden for udvalget, Kristina Jørgensen (DF), vil ikke love, at systemet, der kaldes NemPlads, ændres, men hun og kollegerne overvejer det altså.

Kolding: Mange henvendelser fra utilfredse forældre, der bøvler med at finde en pasningsplads til deres barn, får nu politikerne i børne- og uddannelsesudvalget til at bede om at blive præsenteret for alternative løsninger til, hvordan man kan få anvist en plads i dagplejer, vuggestuer og børnehaver.

Forvaltningen har sat den her sag på, fordi de har opfattet, at mange politikere bliver mødt af frustrerede forældre

Nye principper

I løbet af foråret bliver politikerne præsenteret for, hvilke muligheder der er for at ændre principperne for at få skrevet sit barn op til en plads. Skal det for eksempel stadig være først til mølle-princippet, der skal gælde, eller skal barnets alder være det afgørende, når pladserne skal fordeles?

- Forvaltningen har sat den her sag på, fordi de har opfattet, at mange politikere bliver mødt af frustrerede forældre. Vi kommer til at tage stilling til, om systemet skal ændres, og om det kan gøres bedre, siger Kristina Jørgensen.

Før det nuværende NemPlads-system blev indført, var det et barns alder, der afgjorde hvornår man kunne få en plads. I dag er det først til mølle-princippet, der gælder, og det vil sige, at man som forældre helst skal skrive sit barn op til en pasningsplads umiddelbart efter fødslen.

- Det ved nogle forældre, men andre ved det ikke, siger Kristina Jørgensen.