Efter forår med stor bekymring over råt miljø ved skaterbane: Ingen problemer i sommer

Den seneste halvanden måneds tid har der ikke været problemer med unge ved skaterbanen midt i Kolding. Før sommerferien blev der ellers råbt vagt i gevær over, at børn fik tilbud om at købe hash, og at helt unge hang ud ved banen og indtog alkohol, snus, e-cigaretter og lattergas.

Kolding: Den megen fokus på de forårets og forsommerens problemer med helt unge, der hang ud ved skaterbanen i Koldings centrum, har tilsyneladende hjulpet. I løbet af den seneste halvanden til to måneders tid lyder meldingen nemlig, at der har været ro på og omkring banen. Det oplyser lederen af Ungekontakten i Kolding Kommune, Maren Hornbech, der har et lille korps af gadeplansmedarbejdere ansat, der på deres vagter af og til slår vejen forbi skaterbanen. Før sommerferien blev der ellers råbt vagt i gevær fra skolefolk, politi og opsøgende medarbejdere om det, de kaldte et råt miljø ved skaterbanen. De advarede om, at børn ned til 6. klasse fik tilbud om at købe hash, og at der hang meget unge ud ved banen og indtog alkohol, snus, lattergas og e-cigaretter. I regi af kommunens SSP-samarbejde (samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, red.) blev der derfor i begyndelsen af skolernes sommerferie holdt et yderst velbesøgt møde for forældre til unge, der kommer ved skaterbanen.

Skaterbanen Skaterbanen, der åbnede i 2013, gav før sommerferien anledning til stor bekymring hos bl.a Kolding Realskoles skoleleder, politiet og i SSP-samarbejdet i Kolding.

Fra realskolens side henvendte man sig til SSP for at få sat noget i værk, og SSP-folkene sendte et brev ud til alle kommunens skoler om de problemer, der gennem flere måneder var konstateret ved skaterbanen, og bad skolerne om at sende brevet videre til forældrene på skolerne.

Der er ikke noget decideret opsyn med skaterbanen. Ungekontaktens gadeplansmedarbejdere slår dog nogle gange vejen forbi, ligesom politiet også kan sende betjente forbi.

Flere forældre ved banen - Vores medarbejdere har kunnet konstatere, at der har været ro ved skaterbanen i sommerferien. Siden forældremødet har der været roligt, og der er blevet observeret flere forældre ved banen. Og de unge, vi har mødt ved banen, var brugere, der skater eller kører på løbehjul, siger Maren Hornbech. Hun tilføjer, at hun og hendes medarbejdere heller ikke har fået nogen henvendelser om problemer blandt de helt unge fra de voksne skatere, sådan som det blev aftalt med Ungekontaktens leder ved mødet om skaterbanen i begyndelsen af juli. Maren Hornbech mener, at det, at det har været sommerferie har været en årsag til, at der i en periode ikke har været problemer ved skaterbanen. Men også mødet med forældrene har formentlig spillet ind, peger hun på.

Hånd i hanke med de unge - Jeg tror, at italesættelsen af problemerne har betydet, at nogle forældre har fået mere hånd i hanke med de unge og har fået en dialog med dem, siger Maren Hornbech. Som noget meget positivt fremhæver hun, at det har en effekt at inddrage forældre, når der er problemer som dem ved skaterbanen. - Vi har lært af forældremødet, at vi skal forsøge os, hvor det er muligt. Vi kunne se, at når det er et emne, der er vedkommende for forældrene, så møder de gerne op, siger Maren Hornbech, der understreger, at kontakten til forældrene skal ske på en ikke-fordømmende måde.