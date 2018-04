Efter fodboldsejr: Hele skolen kommer måske til finale

Kolding: Der venter måske eleverne på Brændkjærskolen en kæmpemæssig oplevelse næste torsdag, når skolens pigefodboldhold skal spille finale i Ekstra Bladets og DBU's store, traditionsrige skolefodboldfodboldturnering.

Finalen spilles i Odense mod et hold fra Sjælland, og måske kommer skolens knap 800 elever til at komme med til Fyn for at overvære finalen.

Skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen oplyser, at hun vil arbejde for at gøre det muligt at sende samtlige af skolens elever af sted til finalen torsdag den 26. april.

Tilbage i 2003, da Brændkjærskolens pigehold spillede finale i turneringen, foregik det i Parken i København, og dengang blev alle elever fra 4. klasse og op sendt derover for at se kampen.

Catharina Ørsnholt-Christoffersen understreger, at turen til Odense ikke er så lang, så de små elever vil denne gang lettere kunne deltage i turen.