Thomas Pålsson, der også udsmykkede byggehegnet omkring IBA's nye domicil, har fået til opgave at skabe et kunstværk på det nye byggehegn ved Klostergården i Kolding midtby.

Kolding: Efter flere år, hvor bygningen gradvis er forfaldet mere og mere, er nedrivningen af Klostergården nu i gang. Når arbejdet er ovre, begynder man opbygningen af Domea Kolding Lunderskovs nye boligbyggeri. Der vil altså være byggeplads i midtbyen i lang tid. Området er naturligvis afspærret efter alle forskrifter med et byggehegn, som til august bliver en del af kunstprojektet Byens Plankeværker. Et enigt bedømmelsesudvalg har netop udpeget det kunstværk, som designeren Thomas Pålsson har budt ind med til opgaven. Han har før udsmykket et byggehegn rundt om IBA-byggeriet ved Østerbrogade. Idéen i Thomas Pålssons kunstprojekt tager afsæt i Klostergårdens og byens historie og liv. - Det kunstværk, jeg skal lave til dette byggehegn, er meget anderledes end den udsmykning, jeg lavede på byggehegnet ved IBA, hvor det primært er biler, der passerer forbi. Her er det fodgængere, som har mulighed for at gå på opdagelse i værket, og derfor bliver der en helt anden detaljegrad i dette værk. Motiverne bliver fragmenter af stedet og byens historie, fortæller Thomas Pålsson.

Byens PlankeVærker Kulturudvalget og det daværende Plan- og Boligudvalg besluttede tilbage i 2016, at nogle af de mange byggepladser, der skyder op i Kolding, skal være lidt sjovere at kigge på.Siden har byggehegnet omkring byggeriet af finanshusene i Design City, boligbyggeriet på Ndr. Ringvej 1, byggeriet af Sundhedshuset og IBA's nye domiciil været en del af Byens PlankeVærker.



Bedømmelsesudvalget bestod af:



Merete Due Paarup, næstformand for kulturudvalget, Birgitte Kragh, formand for plan- bolig- og miljøudvalget, Kjeld Vellier, formand for Domea Kolding Lunderskov, Allan Aistrup, næstformand for Domea Kolding Lunderskov, Mira Johanne Woo, arkitekt - Kolding Kommune, Jon Noe, kulturkonsulent - Kolding Kommune.

Mange detaljer Netop muligheden for at dykke ned i detaljer og stedets historie var det, som bedømmelsesudvalget faldt for i Thomas Pålssons forslag. - Klostergården har en meget central placering i byen, hvor mange går forbi, fortæller formand for Domea Kolding Lunderskov, Kjeld Vellier, der har været med i bedømmelsesudvalget. - Vi er derfor især glade for idéen med at inddrage motiver fra Koldings historie på plankeværket, og så synes vi, at detaljegraden passer godt til stedet, hvor forbipasserende fodgængere kan gå på opdagelse i udsmykningen, siger han.

Dyd ud af nødvendighed Det er kulturudvalget og plan-, bolig- og miljøudvalget, der står bag kunstprojektet Byens Plankeværker, der allerede har sat sit aftryk flere steder i byen, hvor der har været længerevarende byggeprojekter i gang. For næstformand i kulturudvalget, Merete Due Paarup (V), handler Byens Plankeværker om at skabe gode rammer i byen. - Med Byens Plankeværker gør vi en dyd ud af nødvendigheden så at sige. Vi får en byggeplads lige ved gågaden i længere tid, og det kan godt være lidt kedeligt at kigge på. Men byggehegn behøver ikke være kedelige, og med Thomas Pålssons kunstværk kan det ligefrem blive en oplevelse at passere byggepladsen, forklarer Merete Due Paarup.

I arkivet efter inspiration Thomas Pålsson forventer at begynde udsmykningsopgaven i august, alt efter vejret, men han vil allerede i løbet af sommeren tage kontakt til Stadsarkivet for at finde inspiration til værket. Thomas Pålsson er 39 år, bor i København og er uddannet designer i 2007 fra Danmarks Designskole, hvor han også underviser. Han har lavet en lang række udsmykningsopgaver i hele landet, både udendørs og indendørs vægmalerier, på Roskilde Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, i Game Streetmekka i København og Viborg, på Roskilde Festivalen og på Vesterbro i København. Derudover har han også lavet bogillustrationer, workshops og udgiver et magasin. Desuden er han musiker, har turneret og udgivet tre plader.