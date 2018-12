Efter flere år på lager er der nu tre, som vil overtage lysskulptur

Gennem flere år har Kolding Kommune forsøgt at afsætte en lysskulptur, som før hang på det gamle Kolding Bibliotek. Efter offentliggørelse har tre nu vist interesse for at overtage kunstværket.

Kolding: Det har båret frugt, at Kolding Kommune er gået ud i offentligheden med sit ønske om at få afsat en lysskulptur, som gennem mange år har stået opmagasineret på et lager på Dalbygaard.

Siden JydskeVestkysten først bragte historien om lysskulpturen på jv.dk har Kolding Kommune fået tre seriøse henvendelser om at overtage skulpturen.

- Henvendelserne er alle tre lokale, og det glæder os meget, for vi vil rigtig gerne beholde lysskulpturen i lokalområdet, for den er jo oprindeligt skabt til at skulle hænge på Kolding Bibliotek, siger Rikke Winther Revsholm, der er chef for kulturforvaltningen.

Hun kan ikke sætte navn på de interesserede, men der er både virksomheder og institutioner i blandt.

- Nu har vi allerede nogen interesserede, og der kan komme flere endnu. Så næste skridt bliver, at vi tager kontakt til en konservator for at fået overslag over, hvad det vil koste at få renoveret værket, og hvad man må forvente af udgifter til at få det monteret. Herefter kan vi gå i dialog med dem, som har vist interesse for at overtage værket, siger Rikke Winther Revsholm.