Efter en uge med høj varme: Flere ældre indlægges med væskemangel

Den seneste tids varme vejr har været skyld i, at Kolding Sygehus har oplevet et stigende antal patienter komme ind på grund væskemangel.

- Vi har ikke haft nogle problemer med at huse patienterne og vi har haft mandskab nok, mest af alt fordi vi ikke har så travlt på andre fronter, siger Poul Henning Madsen.

Sidste år led Kolding Sygehus under pladsmangel og særligt på grund af et stigende antal patienter, der ikke havde fået nok at drikke under den daværende hedebølge. I år har de ikke det problem.

- Mit bedste bud vil være, at vi får omkring fem patienter ekstra om dagen, end vi ellers ville have fået, på grund af væskemangel, fortæller overlæge på Akutafdelingen samt Medicinsk afdeling ved Kolding Sygehus Poul Henning Madsen.

Kolding Sygehus har derfor også under den seneste uges meget varme vejr oplevet at få flere af en særlig slags patienter - nemlig dem der mangler væske. Og en stor del af dem er de ældre.

Kolding: Husk at drikke vand ellers dør i , synger det danske kultband Red Warszawa i sangen Techoparty. Og selv om bandet har lavet sangen med en ironisk distance, så er rådet i sig selv ikke forkert. Dehydrering har dog yderst sjældent har den udgang, men det er ikke ufarligt, hvis man ikke får væske nok i varmen.

Husk balancen

Der har dog ikke været tale om patienter, der har været decideret dehydrerede, men i ligeså høj grad patienter der oplever følgevirkningerne af væskemangel.

- Når man er oppe i alderen, så bliver man nemmere konfus, når man ikke får nok væske og det kan medføre, at de vælter og slår sig måske endda brækker armen eller benet, lyder det fra Poul Henning Madsen.

Generelt skal man være særligt opmærksom på sin væskebalance, hvis man er oppe i alderen. De ældre er nemlig mere udsatte, da de typisk ikke føler tørsten på samme måde. Poul Henning Madsen nævner desuden, at har man infektionssygdomme eller nyreproblemer, så skal man også have ekstra fokus på at drikke vand og spise salt. Fordi den slags sygdomme bliver forværrede, når kroppen mangler væske.

- Man skal huske at drikke noget vand og så få noget salt oveni. Det kunne eksempelvis være ved at drikke danskvand, så får man begge dele, fortæller overlægen og understreger, at er man i risikogruppen, så skal man også holde sig ude af solen, når det er varmest.