Efter en bilulykke sadlede Rikke om: Nu er hun alternativ behandler

40-årige Rikke Vejen-Jensen er kinesiolog og clairvoyant, og det agter hun at fortsætte med hele livet. Foreløbig har hun også et deltidsjob, men hun håber, at arbejdet som alternativ behandler kan blive hendes fuldtidsbeskæftigelse.

Fyndslund: En bilulykke i 2010 vendte op på Rikke Vejen-Jensens liv. Hun fik piskesmæld.

- Det hele var et kæmpe kaos, og ulykken tvang mig til at sadle om og finde ud af, hvem jeg egentlig er, og det er jeg glad for i dag. Jeg har altid vidst, at jeg har mærket meget mere end andre mennesker, men jeg har skubbet det fra mig, for jeg havde egentlig bare lyst til at være som alle andre, forklarer Rikke Vejen-Jensen.

Efter ulykken kom hun i kontakt med kinesiolog og terapeut Christian Weidenhof, der i dag er 75 år.

- Det var da, jeg mødte ham, at tingene ændrede sig. Jeg har aldrig før kunne tale med nogen om det, jeg ved og om det dybe i mennesket. Han har samme forståelse og viden som mig. Vi har vendt og drejet en masse i de år, vi har kendt hinanden. Han blev min læremester, og det er hans klinik, jeg overtager. Jeg startede som selvstændig den 1. januar.

Foreløbig har hun også et deltidsjob, men hun håber at kunne komme til at leve af at være alternativ behandler.