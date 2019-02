Efter efterlysning af aktiviteter for unge: Skoleleder opfordrer til dialog

Efter at unge i Vamdrup og næstformanden for skolebestyrelsen i de seneste dage har efterlyst flere aktiviteter til unge og et sted, de kan hænge ud i Vamdrup, opfordrer skoleleder på Vamdrup Skole til dialog med ungdomsskolen.

Vamdrup: Skal der flere aktiviteter for unge til Vamdrup, kan en grundig snak mellem de unge, eventuelt deres forældre og ansatte fra Ungdomsskolen Kolding måske være med til at bane vejen for det.

Det mener skoleleder på Vamdrup Skole, Per Rudbæk, efter at der i de seneste dage har været snak om, hvorvidt der mangler aktiviteter for de unge i byen og måske også et mere attraktivt sted for dem at mødes og hænge ud.

Diskussionen blev sat i gang af Birgitte Grunnet, der er mor til to og næstformand i Vamdrup Skoles bestyrelse, da hun i en klumme i Ugeavisen Kolding og i en artikel i JydskeVestkysten efterlyste flere tilbud til Vamdrups unge. Hun undrede sig over, at ungdomsskolen ikke forsøger at sætte flere fritidsfag i søen og gør ungdomsklubben i Vamdrup mere attraktiv. Samtidig pegede hun på, at en klub, hvor de voksne har gode relationer til de unge, kan være med til at forebygge problemer blandt de unge.

Hun blev efterfølgende bakket op af fire af de ældste elever fra Vamdrup, der gav udtryk for, at de måske gerne vil komme i ungdomsklubben, hvis der var flere tilbud til de ældste teenagere.