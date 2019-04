Efter dyr fyring af skolechef: Politikere må ikke forbyde at ansætte tjenestemænd

Efter sagen om den nu fyrede skolechef i Kolding, der som 46-årig står til at få tjenestemandspension fra Kolding Kommune i resten af sit liv, ville politikerne lave forbud mod at ansætte nye tjenestemænd. Det må de ikke, men de vil forsøge at undgå tjenestemændsansættelser.

Kolding: Stod det til borgmester Jørn Pedersen (V) og flere andre byrådspolitikere i Kolding, ville det være helt og aldeles slut med at ansætte nye tjenestemænd i kommunen nogensinde mere.

Men selv om der er enighed i økonomiudvalget om, at man fremover gerne ser et generelt forbud mod at nyansætte medarbejdere på tjenestemandsvilkår, må politikerne erkende, at de ikke har lov til at indføre en regel om helt at undgå ansættelse af tjenestemænd i fremtiden.

Det står klart efter økonomiudvalgets møde tirsdag, hvor det politiske ønske blev behandlet. Sagen blev rejst af et enigt udvalg, efter at kommunens skolechef for nylig blev fyret. Trods sine kun 46 år var han ansat som tjenestemand, og det betyder, at Kolding Kommune fra hans fratrædelse i august og resten af hans liv skal betale tjenestemandspension til ham hvert eneste år.

Med flere år på bagen som tjenestemand - også fra skolechefens tidligere job i Aabenraa Kommune - løber den samlede udgift for kommunen op i flere millioner kroner. Kun hvis den fyrede skolechef bliver ansat som tjenestemand et sted igen, slipper Kolding Kommune for den årlige udgift til ham.