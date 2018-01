Efter dødsfald: Sikring af demente bliver tjekket på alle Koldings plejecentre

- Vi tager sagen meget alvorligt, og derfor har vi allerede gennemgået de forskellige alarmsystemer på Olivenhaven, og det samme kommer til at ske på vores andre plejecentre, siger Gitte Meyer Larsen, der er driftleder for plejecentre, aktivitet og køkkenområdet.

Baggrunden er, at en 70-årig kvinde forsvandt ud i nattekulden fra Olivenhaven, og siden blev hun fundet død. Forinden havde hun hevet ledningen ud til det alarmsystem, som skulle advare personalet om, at hendes terrassedør blev åbnet i aften- eller nattetimerne.

Kolding: Et tragisk dødsfald får nu Kolding Kommune til at gennemgå alle de forskellige typer af alarmsystemer, som skal beskytte demente beboere på de kommunale plejecentre.

Hvert år forsvinder mange personer med demens fra eget hjem eller plejebolig rundt omkring i Danmark, hvilket i nogle tilfælde medfører tragiske dødsfald. Der findes dog ingen officiel statistik på området, men man regner med, at over halvdelen af personer med demens før eller siden bliver midlertidigt væk. Antallet registreres ikke centralt , men Nordsjællands Politi var i perioden juli 2007 til juni 2008 involveret i eftersøgning af 112 personer med demens. Det svarer i følge Alzheimerforeningen til ca. 1000 eftersøgninger om året på landsplan. Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Flere har samme system

Hun fortæller, at flere steder på Olievenhaven har man samme system, som det der var installeret hos den 70-årige kvinde. Hvor mange andre steder en tilsvarende alarm er installeret, har hun endnu ikke overblik over.

- Vi har ikke været opmærksomme på, at præcis dette system ikke gav en fejlmeddelelse, hvis beboeren ved en fejl eller med vilje hev ledningen helt ud af apparatet, for vi har aldrig været udsat for det før. Men det synes jeg, vi skal have ændret, så systemerne er tilsluttet 230 volt og giver besked, hvis det er frakoblet af den ene eller anden årsag, siger Gitte Meyer Larsen.

Hun fortæller, at der hele tiden sker en udvikling indenfor alarmsystemer, og at det ikke er realistisk og muligt at skifte alting, hver gang noget nyt kommer på markedet.

- Men nu vil vi gennemgå alle de sikringstyper, vi har, for at se, hvor der er brug for opdateringer eller suppleringer.