Efter en dødsbrand på et plejehjem på Djursland er alle kommunerne blevet spurgt ind til brandsikkerhed på plejehjem. Kolding Kommune kunne ikke nå at finde alle svar, inden for fristen udløb. Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (SF) siger, at der er styr på sikkerheden.

Kolding: Senest den 15. april skal Kolding Kommune sende en række svar om brandsikkerheden på plejehjemmene Kirsebærhaven, Munkensdam, Toftegården, Vesterled, Lærkebo og Lindely til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det skal kommunen, fordi den i første omgang ikke fik svaret på spørgsmål om, hvorfor de nævnte plejehjem ikke var fuldt dækket ind med sprinkleranlæg. Det rådgivende ingeniørfirma Niras har stået for undersøgelsen på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter en dødsbrand på Djursland, der sidste sommer kostede tre plejehjemsbeboere livet. I rapporten om undersøgelsen skriver Niras, at kommunerne blev sat på en stor opgave med en kort svarfrist. Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) undrer sig. - Det, der har givet os ballade, er, at vi ikke har kunnet svare på, om plejehjemmene levede op til brandsikkerhedskravene, da de blev bygget, men det er også helt uvæsentligt. For mig at se, er det vores ansvar, at plejehjemmene lever op til sikkerhedskravene i dag. Og det gør de, slår han fast. Søren Rasmussen kunne godt frygte et lovkrav om sprinkleranlæg på alle plejehjem. - Det kan koste 15-20 millioner kroner per plejehjem, og de penge kunne måske bruges mere fornuftigt, mener han.

Automatisk sprinkleranlæg Der er krav om sprinkling i institutioner med plejeboliger, med soverumsafsnit på tilsammen over 1.000 kvadratmeter, der indrettes i bygninger i mere end én etage.Kravet har været gældende siden 1977.



Kilde: Niras

Forebyggelse Jan Riis fra Trekantbrand har arbejdet med forebyggelse af brand i 15-20 år. Han fortæller, at Trekantbrand er ved at undersøge brandsikkerheden på plejehjem i de seks kommuner, brandvæsnet dækker. Gennemgangen er ikke en del af ministeriets undersøgelse. - Jeg har fået alle svar fra Kolding. Min konklusion er, at de har meget godt styr på brandsikkerheden i Kolding, men der er plads til forbedringer. Hvilken form forbedring, det drejer sig om, ønsker han ikke at uddybe. Ville det set fra brandmyndigheder side være ønskeligt med sprinkleranlæg på alle plejehjem? - Min personlige holdning er, at det er det ikke. Det vigtige er, at brandvæsnet hurtigt alarmeres. Og det kan ske, hvis der er installeret alarmeringsanlæg med røgdetektor. "Næsen" i røgdetektoren kan registrere de sodpartikler, en brand udvikler, inden man kan se ilden med øjet. Og så sender den en alarm til brandvæsnet. De ansatte alarmeres også, så de kan få hr. eller fru Jensen ud af deres lejlighed, inden der kommer gang i branden. Et sprinkleranlæg begynder først at sprøjte vand, når der er 72 grader under loftet, og så er det en fuldt udviklet brand. Det er efter ti minutter til et kvarter. Sagen om brandsikkerhed var sat på seniorudvalgets dagsorden torsdag på anmodning af udvalgsmedlem Per Bødker Andersen (S).