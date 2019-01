Efter byggefadæse: Nu bliver fugtsugende plader på sygehus skiftet

Region Syddanmark har siden 2016 håbet på at indgå et forlig med entreprenøren HS Hansen og rådgiveren Niras, men parterne kan ikke finde en forhandlingsløsning, og nu tyder alt på, at sagen ender i en voldgift, lyder det fra Kenneth Holm, der sidder i regionens bygningsafdeling og tidligere har været projektchef på byggeriet i Kolding. I dag er han projektchef på det nye Odense Universitetshospital.

Arbejdet, der udelukkende foregår udenfor, vil løbe over seks måneder, og samlet vil det koste mindst 12 millioner kroner at udskifte de såkaldte vindspærreplader, der sidder bag de hvide facadeplader.

En voldgift er en endelig afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt, eller hvis udvælgelsesmåde de har aftalt. Parterne i et retsforhold, der vil kunne give anledning til retstvister, kan aftale, at tvisten skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. Voldgiftskendelser er bindende for parterne. Kilde: Den Store Danske

Mangelfuldt arbejde

Nu er regionen tæt på at indgå en aftale med entreprenør HS Hansen, der også stod bag opsætningen, om at de skal udskifte pladerne. Alt tyder derfor på, at pladerne bliver udskiftet i løbet af 2019, hvor regionen lægger ud for halvdelen, mens entreprenøren lægger ud for den anden halvdel.

- Som bygherre er det her - set i en entrepriseretlig sammenhæng - noget vi betragter som en mangel. Entreprenøren har med vores øjne leveret et mangelfuldt stykke arbejde, og derfor har de ret til at afhjælpe fejlen, siger Kenneth Holm, der fortsat håber, at regionen kan indgå et forlig. Men lige nu "ligger det ikke i kortene", lyder hans vurdering.

Siden sagen kom frem i 2016, har regionen løbende holdt øje med, hvad der skete med plader, der suger fugt og samtidig afgiver salte. 20 gange har man åbnet op ind til pladerne på sygehuset.

- Sagen er accelereret en lille smule, fordi vi nogle steder har set, at det udvikler sig hurtigere, end vi tidligere har set. Det har sat lidt skub i tingene. Og det er i alles interesse at der sker noget, så der ikke komme følgeskader på bygningen, siger Kenneth Holm.

Er der nogle følgeskader efter din vurdering på nuværende tidspunkt?

- Det er jeg lidt forsigtig med at konkludere på lige nu. Vi har aftalt, at når vi starter op på udskiftningen, skal vi have undersøgt, om der er andet end det, vi har set nu, siger Kenneth Holm.