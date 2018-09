Kolding: Den 44-årige mand, der er mistænkt for at stå bag branden på forsorgshjemmet Overmarksgården på Dyrehavevej, er fortsat varetægtsfænglset.

Det oplyser anklager Lenette Skak. Den formodede brandstifter har siddet fængslet siden slutningen af juni.

- Han er lige blevet fristforlænget, så han er stadig varetægtsfængslet, siger anklageren.

Den 21. juni stod Overmarksgården, der er et hjem for hjemløse og socialt udsatte, i flammer. Manden var selv beboer på Overmarkedsgården, og det formodes, at branden er opstået på hans værelse.

Værelset og et samlingsrum udbrændte under branden, mens flere andre værelser i øjeblikket er mærket af vandskader som følge af slukningsarbejdet. Ingen personer kom til skade under branden.