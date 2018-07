Efter brand på forsorgshjem: 14 værelser skal renoveres

- Det er svært at se på rummene, hvor slemt det egentlig står til, men selvom det er sommerferie, så er arbejdet med at renovere dem i fuld gang, siger Gitte Fisker.

- Det er primært vandskader, vi skal have ordnet. Det siger noget om, hvor hurtigt slukningsarbejdet er gået. Der er i øjeblikket nedbrydningsfolk inde i huset, der skal have skrællet væggene, så man kan se, hvor store vandskaderne er, siger Gitte Fisker, der ikke ved, hvor lang tid arbejdet kommer til at tage, men hendes eget bud er, at det nok vil tage mellem fire og seks måneder.

Bor i pavillon

Efter branden blev nogle af stedets beboere genhuset på nogle af landets andre forsorgshjem, mens andre blev boende i de lokaler, der ikke havde taget skade af branden. I dag er de fleste kommet tilbage til Overmarksgården.

- Nogle ville gerne blive boende sammen med dem, de kender. Andre ville gerne flytte. Man fik lov til det, man ønskede sig. Vi har desuden stillet en pavillion op, hvor der også bor nogen, siger Gitte Fisker.

Branden i en tagetage på Overmarksgården brød ud kort efter middag, og den er efter alt at dømme opstået i et værelse. Den borger, der boede på værelset, er sigtet for at have påsat branden, som blev slukket i løbet af en times tid.

Alle beboere og ansatte blev hurtigt reddet ud af den brændende bygning, og derfor var der heller ingen, der kom til skade under branden.

Foruden vandskaber på de 14 værelser er værelset, hvor branden opstod, og et samlingsrum udbrændt.