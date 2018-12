Per Mikkelsen begyndte at cykle efter sine blodpropper. Et år cyklede han 18.000 kilometer. I de seneste år har han dog ikke kunnet cykle pga. en brækket nakke. Som formand for Racing Kolding går han efter at arrangere nogle store løb. Han fortæller, at han altid sætter barren højt og ikke vil lade sig nøjes med at arrangere de samme slags løb altid. Han har et stort netværk i mountainbike-verdenen, der kan hjælpe til, så drømmene om de helt store løb bliver realiseret. Foto: Søren Gylling